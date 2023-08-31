Від 9 років за ґратами: поліція порушила справу за посяганням на життя патрульних у Дніпрі

Поліціянти зупинили машину за порушення ПДР, але розмова переросла у бійку. Тепер учасниці конфлікту на дорозі, який закінчився стріляниною, може загрожувати довічне ув’язнення.

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Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних у Дніпрі. Про це 31 серпня повідомила у соцмережах пресслужба відомства.

"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліціянтів будуть встановлені слідчим шляхом", — зазначили в поліції.

Пресслужба проінформувала, що за цією статтею можуть засудити до ув’язнення на 9-15 років або довічного позбавлення волі.

Публікація пресслужби поліції Дніпропетровської області від 31 серпня Фото: Скриншот

Стрілянина у Дніпрі: що вже відомо

Нагадаємо, 29 серпня патрульні зупинили у Дніпрі Jaguar за порушення ПДР. Чоловік, що виліз з машини, поводився агресивно та згодом напав на поліціянтку. Діти, що сиділи на задньому сидінні, зняли суперечку та подальшу стрілянину.

Пізніше в Офісі генпрокурора проінформували, що правоохоронець, який тричі вистрілив у спину чоловіка, був затриманий.

Згодом у соцмережах з’явились записи з камер відеоспостереження, на яких можна побачити порушення автівкою ПДР та загиблого за кермом.

На момент зупинки машини за кермом сиділа жінка-пасажирка.

30 серпня опублікували відео з нагрудних камер патрульних.

За даними ЗМІ, поліціянтка, на яку напав порушник, була госпіталізована та провела у лікарні два дні.

У неї були зламані ніс та кістки обличчя, а також травмовані голова та кінцівки.