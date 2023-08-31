Зламаний ніс і кістки обличчя: що відомо про стан патрульної, яку побив чоловік в Дніпрі (відео)

Постраждала під час затримання правопорушника на проспекті Івана Мазепи поліцейська проходить курс лікування у Дніпрі. Її 21-річний напарник затриманий.

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Інспекторка патрульної поліції Дніпра 26-річна Анастасія Жила після побиття Джумбері Сілогавою, якого потім застрелив її напарник, потрапила до лікарні з травмами обличчя і кінцівок. Про це повідомляє ДніпроTV.

Як повідомляється, поліцейську Анастасію після подій вечора 29 серпня було доправлено до однієї з міських лікарень. Там дівчина пробула на лікуванні два дні. Після цього її перевели до лікарні обласного підпорядкування.

Відомо, що у Анастасії переламаний ніс, переламані кістки обличчя, травма голови і серйозні травми кінцівок.

Її 21-річний напарник, який стріляв у нападника, затриманий. Сьогодні, 31 серпня, йому обиратимуть запобіжний захід у Кіровському райсуді Дніпра. Про це повідомила його адвокатка Юлія Сегеда.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні помітили як водій автомобіля Jaguar порушив правила дорожнього руху, а на вимогу правоохоронців зупинитися не відреагував. Інспектори патрульної поліції переслідували авто і змогли зупинити його лише на проспекті Мазепи. Чоловік помінявся з жінкою, яка була присутня з ним у салоні авто, місцями.

Далі пара намагалася втекти, а патрульні намагалися їх зупинити. Далі конфлікт переріс у бійку. Водій легковика побив патрульного і вдарив патрульну. Після цього інспектор поліції відкрив вогонь по порушнику. Чоловік загинув на місці.

Патрульний поліцейський, який застосував табельну зброю і вистрілив у чоловіка, який напав на нього та його напарницю, служить в поліції 4 роки і до цього не мав конфліктів з громадянами.