Сломанный нос и кости лица: что известно о состоянии патрульной, которую избил мужчина в Днепре (видео)

Пострадавшая во время задержания правонарушителя на проспекте Ивана Мазепы полицейская проходит курс лечения в Днепре. Ее 21-летний напарник задержан.

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Инспектор патрульной полиции Днепра 26-летняя Анастасия Жила после избиения Джумбери Силогавой, которого потом застрелил ее напарник, попала в больницу с травмами лица и конечностей. Об этом сообщает ДнепрТВ.

Как сообщается, полицейская Анастасия после событий вечера 29 августа была доставлена в одну из городских больниц. Там девушка пробыла на лечении два дня. После этого ее перевели в больницу областного подчинения.

Известно, что у Анастасии переломан нос, переломанные кости лица, травма головы и серьезные травмы конечностей.

Ее 21-летний напарник, который стрелял в нападавшего, задержан. Сегодня, 31 августа, ему будут избирать меру пресечения в Кировском райсуде Днепра. Об этом сообщила его адвокат Юлия Сегеда.

Что известно о стрельбе в Днепре

В Днепре 29 августа около 17:45 патрульные заметили как водитель автомобиля Jaguar нарушил правила дорожного движения, а на требование правоохранителей остановиться не отреагировал. Инспекторы патрульной полиции преследовали авто и смогли остановить его только на проспекте Мазепы. Мужчина поменялся с женщиной, которая присутствовала с ним в салоне авто, местами.

Далее пара пыталась убежать, а патрульные пытались их остановить. Далее конфликт перерос в драку. Водитель легковушки избил патрульного и ударил патрульную. После этого инспектор полиции открыл огонь по нарушителю . Мужчина погиб на месте.

Патрульный полицейский, который применил табельное оружие и выстрелил в мужчину, напавшего на него и его напарницу, служит в полиции 4 года и до этого не имел конфликтов с гражданами.