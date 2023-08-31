"Хотів добити": у суді показали нові записи стрілянини у Дніпри (фото)

Відеозаписи боді-камери показали під час судового засідання. Проглянувши їх, адвокатка патрульного заявила, що загиблий хотів повернутись, щоб "добити напарницю".

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29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який порушив правила дорожнього руху, напав на правоохоронця та побив його напарницю. Під час судового розгляду, який почався 31 серпня, оприлюднили ще три записи боді-камер патрульних. Записи опубліковано у Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

Записи транслювались на моніторі в приміщенні зали суду, тому якість — не надто висока, щоб зрозуміти додаткові деталі події. Втім, ясно, що боді-камера розміщена на корпусі правоохоронниці, яку побив загиблий. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

На першому відео чути жіночий крик та чоловічий голос. Голос чути слабко, але схоже, він пропонує комусь лягти на землю: повторює кілька разів "На пол!" (схоже саме на ці слова, але це не точно). Після цього певний час камера тремтить. Згодом чоловік у формі наближається до поліцейської, а потім повертається і нахиляється над тілом.

На другому відео боді-камера показує, як патрульна оглядається навколо і рухається у напрямку невстановленого чоловіка у формі. При цьому вона не наближається до тіла, а відходить до авто.

На третьому відео патрульна підійшла до тіла. В руках у неї закривавлена хустинка. На задньому плані ледь чутні звуки — чути, як кричить жіночий голос. За якусь мить у кадр потрапляє тіло. Загиблий лежить на спині. Навколо — інші поліцейські, які прибули на місце подій. Вони працюють в рукавичках — оглядають тіло, обшукують кишені.

Представниця захисту патрульного, щодо якого відбувається судовий розгляд, розшифрувала деталі відео. З її слів, чоловік-порушник вигукнув "Включай заднюю скорость, поехали" і при цьому спробував повернутись до правоохоронниці, щоб добити.

"Це було після того, як патрульна обмежила чоловіку перебування в цьому місці і попередила про затримання. Загиблий просто побіг добивати поліцейську. Це чітко видно на відео", — пояснили адвокатка.

Стрілянина у Дніпрі: деталі

29 серпня 2023 року стало відомо, що у Дніпрі на вулиці поліцейський зробив три постріли у бік чоловіка, який, схоже, напав на правоохоронців. З трьох випущених куль дві влучили у чоловіка — він помер на місці.

У мережі опублікували низку відео, на яких зафіксовано перебіг подій.

Деякі відео зняті зсередини автомобіля, в якому їхав загиблий, жінка та двоє дітей. Автомобіль зупинили правоохоронці, за кермом була жінка, яка відмовилась виходити з кабіни. Процес протистояння з патрульними записували діти чоловіка.

Пізніше опублікували відео, зняті боді-камерами та камерами спостереження поліції. З відео стало зрозуміло, що насправді за кермом у момент порушення ПДР був чоловік. Коли ж авто спинилось, він вистрибнув з кабіни і вдарив правоохоронницю в обличчя. Після цього напав на її напарника. Коли ж спробував добити жертву, то пролунали постріли. Зазначимо, опис подій — орієнтовний, відповідно до відеозаписів.

Суд обирає запобіжний захід для патрульного: арешт, особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу. Наразі і він, і його напарниця перебувають у лікарні.

Між тим ЗМІ з'ясували, хто перебував у авто. Застрелений — 47-річний Джумбері Сілогава, дніпровський підприємець, який займався поховальним бізнесом. Жінка — його подруга, не дружина. У кабіні також були двоє неповнолітніх синів чоловіка.

Нагадуємо, експерти висловили припущення, чому патрульний не зробив попереджувального пострілу. Вони нагадали деякі статті Закону "Про Національну поліцію": в окремих випадках, коли є загроза життю, дозволено обійтись без попередження.

Тим часом стало відомо, що відкрито кримінальне провадження проти жінки, яка перебувала поруч з застреленим чоловіком. Її підозрюють за статтею, за якою вона може провести у тюрмі від 15 років до довічного.