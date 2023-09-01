"В приоритете — безопасность": в МОН рассказали, как начался учебный год в школах Украины

По словам главы МОН Аксена Лисового, 12 975 школ начнут занятия сегодня, предлагая различные форматы обучения, включая очное присутствие, дистанционное обучение и комбинированный подход.

Основным приоритетом на учебный год 2023/2024 становится обеспечение безопасности школьников, как с физической, так и с ментальной точек зрения. На данный момент уже 84% учебных учреждений оборудованы специальными укрытиями для защиты в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом написал сообщил образования и науки Оксен Лисового.

"Приветствую всех с 1 сентября! Школьников, студентов, педагогов и каждого, для кого этот день — о новом старте. Приоритет №1 на 2023/2024 учебный год — безопасность. И физическая, и ментальная", — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что начало нового учебного года происходит в сложных условиях военных действий, что несет дополнительные нагрузки и стрессы для каждого гражданина Украины.

"Безусловно, чувствовать себя в полной безопасности мы сможем только после нашей победы, а сейчас, пока украинское войско активно работает над этим, нам остается заботиться о себе и друг друга. Независимо от того, учитесь вы в классе или из дома, — спускайтесь в укрытие. сразу после сигнала тревоги. В то же время заботьтесь о своем ментальном здоровье и здоровье детей. Будем чуткими и открытыми оказывать поддержку и получать ее", — добавил он.

По его заявлению, 12 975 школ начнут занятия сегодня, предлагая различные форматы обучения, включая очное присутствие, дистанционное обучение и комбинированный подход.

Кроме того, более 3 951 000 учащихся возобновляют свои учебные занятия, выбирая между дистанционным обучением и присутствием в школьных классах.

"84% школ имеют обустроенные укрытия, наличие которых является базовым требованием для возвращения заведения в очное обучение. За средства государственной субвенции в 1,5 млрд грн также уже утвержден 281 проект для строительства, реконструкции и капитального ремонта хранилищ в областях", — отметил Лисовой.

Также 493 школьных автобуса уже закупили для 18 областей. 165 доставили в регионы, остальные поступят в октябре, ноябре и декабре.

Лисовой добавил, что 96 и 35 тысяч гаджетов уже получили учителя и школьники соответственно. Еще более 40 тысяч будут доставлены учащимся до конца этого года.

Он также уточнил, что 66% от общей потребности в учебниках для 6 класса Новой украинской школы (НУШ) были напечатаны за счет государственного бюджета. Для 5 класса с поддержкой доноров были опубликованы учебники по украинскому языку, математике, естественным наукам и польскому языку. Для полного удовлетворения потребности в учебных материалах продолжаются переговоры с донорскими организациями и проводится поиск внутренних ресурсов.

Министр подчеркнул, что украинское образование очень устойчивое и разнообразное, и поблагодарил каждого, благодаря кому украинские дети имеют возможность возвращаться к обучению каждого 1 сентября.

Напомним, журналисты собрали информацию, которую необходимо знать родителям перед началом учебного года во время полномасштабной войны. В частности, содержимое "тревожного" рюкзака и рекомендации в случае объявления воздушной тревоги.

31 августа в КГВА проинформировали, что с началом обучения укрытия в киевских школах станут доступными, но в приоритете — защита детей. Взрослых горожан призывают в случае опасности идти в другое бомбоубежище, если такая альтернатива есть.