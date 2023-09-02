Будут выдавать домой, как книги: в Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, — КГГА

Благодаря идее КГГА киевляне смогут сыграть в "настолки", которые в магазинах стоят более 2500 грн. Предусмотрено, что играть будут в зале библиотеки, но позже планируют выдавать на дом.

Киевские чиновники сообщили о пилотном проекте, который на днях заработает в столице. На базе Центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко для детей откроют зал настольных игр. Об этом написали в Telegram-канале КГГА.

Библиотека настольных игр заработает с 6 сентября 2023 года, указано в заметке КГГА. Игровой фонд будет храниться в Центральной библиотеке им. Размер игрового фонда — более 125 игр. Тематика — от самых простых (например, "Крокодила") до стратегий (например, Carcassonne или "Древний ужас"). Похоже, игры не покупали через систему государственных закупок — коллекцию получили от "Союза издательств настольных игр".

Планируется, что желающие смогут воспользоваться двумя вариантами услуг:

устроить групповые встречи, чтобы поиграть в игру;

воспользоваться настольными играми в читальном зале.

В будущем, анонсируют киевские чиновники, игры можно будет брать домой, как книги. Также планируют, что распространят проект на другие столичные библиотеки.

КГГА также разместила фотографии помещения, где устроили библиотеку игр. Видно, что это отремонтированная меблированная светлая комната с полочками, заставленными яркими коробками.

В заметке КГГА не указано, на каких условиях можно будет воспользоваться новейшими услугами — бесплатно или же платно. На сайте библиотеки перечислены платные услуги. Среди них: отдых и самообразование — 50 грн/день, абонемент на отдых и самообразование — 500 грн, проведение развлекательных мероприятий — от 300 грн/час. до 1500 грн/час. (в зависимости от количества человек).

Также стоит принять во внимание, что некоторые настольные игры, представленные на полках библиотеки, в магазинах стоят более 2 тыс. грн. Например,"Древний ужас" можно приобрести за 2600 грн, а Carcassonne — за 2300 грн.

Отметим, адрес Центральной библиотеки им. Т.Г. Шевченко для детей — просп. Берестейский, 25-А, режим работы — с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов (информация из Google maps).

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