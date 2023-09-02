Суд арестовал Коломойского с залогом в 509 млн грн: бизнесмен не согласен с подозрением
Бизнесмена арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. По его словам, он не успел детально ознакомиться с материалами дела и не согласен с тем, что ему вменяют.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Его арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог. Об этом 2 сентября сообщает информационное агентство "РБК-Украина".
Суд установил залоговую сумму в размере 509 миллионов гривен. Если бизнесмен внесет залог, на него будут наложены следующие обязательства:
- Прибывать по вызову суда, когда это потребуется.
- Не покидать населенный пункт, где он проживает, без предварительного разрешения следователя.
- Немедленно уведомлять следователя об изменении своего места жительства.
- Передать властям все свои паспорта и документы, связанные с личной идентификацией.
- Не контактировать с потенциальными свидетелями или другими лицами, которые могут быть связаны с уголовным делом, и не вступать в общение с другими подозреваемыми.
Служба безопасности Украины подозревает Игоря Коломойского по ст.190 и ст. 209 УК (мошенничество и легализация имущества).
Позиция Игоря Коломойского
Перед тем как зайти в здание суда, Игорь Коломойский пообщался с журналистами. Бизнесмен сообщил, что не успел детально ознакомиться с врученными ему подозрениями — ему не хватило времени, так как он ехал из Днепра в Киев. Коломойский заметил, что с тем, что успел прочесть, он совершенно не согласен.
Напомним, 10 августа Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства на два месяца. Нардепу надели электронный браслет.