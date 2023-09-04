Спасали собаку: в Кропивницком трагически погибли супруги (фото)

Мужчина с женой пытались достать из выгребной ямы свою собаку породы кане-корсо, которая туда упала. Без родителей остался несовершеннолетний сын.

В Кропивницком трагически погибли супруги. Юлия и Валерий Чумаки спасали свою собаку, которая упала в выгребную яму. Об этом пишет "Кировоградская правда".

Сообщается, что трагический случай произошел во дворе дома, где проживала семейная пара. Пес упал в яму, а муж и жена пытались его достать. Однако сами упали туда и погибли от ядовитых веществ и газов, рассказывают друзья супругов.

Без родителей остался несовершеннолетний сын.

"Юля занималась танцами. Была фотографом и практиковала психологию. Рассказывала постоянно, как любят собаку кане-корсо. О сыне... что он у них замечательный. О том, что любят с мужем путешествовать и как появляется возможность, то куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что надо жить сейчас. Такое неописуемое горе!", — рассказывает знакомая Юлии — Наталья.

Юлии было 34 года, а Валерию 38. Прощание с погибшими состоится в среду, 6 сентября.

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