"Удалось избежать холеры": Украина преодолела самую большую угрозу подрыва Каховской ГЭС

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, после разрушения дамбы почти 700 тысяч украинцев остались без питьевой воды. Но благодаря тому, что люди прислушались к ограничениям и рекомендациям властей, удалось избежать вспышек инфекционных болезней.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин 4 сентября заявил, что ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена, при этом удалось избежать вспышек инфекционных болезней, в частности холеры, сообщает Правительственный портал.

Сейчас штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации завершил работу. Дальнейший контроль будут осуществлять экстренные службы по своим направлениям.

По словам Кузина, после подрыва Каховской ГЭС было сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы. Группы реагирования были сформированы на базе центров контроля и профилактики болезней в пяти областях: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

Мониторинг проводился ежедневно, благодаря слаженной работе специалистов Центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), медиков, экстренных служб и потому, что люди прислушивались к ограничениям и рекомендациям, удалось избежать вспышек инфекционных болезней.

"Чтобы не допустить ухудшения санитарной ситуации, на пострадавших территориях были развернуты три инфекционных хаба для лечения пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру. Эти учреждения были обеспечены специальными наборами медикаментов, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру — холеры не выявлено ни в одном случае", — отметил заместитель министра.

Мониторинг воды, морской и речной, из поверхностных водоемов будет продолжаться и в дальнейшем.

Главный санитарный врач отметил, что в первые дни после затопления по бактериологическим показателям несоответствие санитарным нормам достигало 35%. Сейчас уровень загрязнения водоемов снизился до отклонения в 10% в отдельных точках.

Что происходило после подрыва Каховской ГЭС

После разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. В этих населенных пунктах проживали почти 900 тысяч человек. Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде.

Чтобы избежать вспышек инфекционных болезней, в зону чрезвычайной ситуации постоянно доставляли питьевую и техническую воду. Всего было доставлено 148 тысяч тонн воды. ЦКПХ населению и предприятиям водоснабжения выдали 237 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды.

Напомним, 18 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС. По его словам, разрушено 11 пролетов плотины — это составляет 40% от общего количества водосливных отверстий, которых 28 шт. При этом в воду вылилось 150 тонн масла, которое хранилось в машинном зале. Последствия теракта таковы, что восстановление невозможно: "Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению

Подрыв ГЭС произошел 6 июня 2023 года. В результате взрыва поток из водохранилища затопил села на левом и берегу Днепра. Кое-где уровень реки поднялся до 5 метров.