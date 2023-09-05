Кадровые изменения в Кабмине: согласовано увольнение главы Донецкой ОВА

Павел Кириленко возглавлял Донецкую областную военную администрацию с июля 2019 года. Теперь он может стать руководителем Антимонопольного комитета Украины.

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение с должности главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Об этом в своем Телеграме сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По сведениям народного депутата Ярослава Железняка, именно Кириленко может заменить Елену Пещанскую, которая была сегодня, 5 сентября, уволена на заседании Верховной Рады.

Павел Кириленко до Донецкой ОВА два года занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона. Имеет юридическое образование, работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Также КМУ согласовал назначение нового главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

О кадровых процессах в украинском правительстве Фокус недавно писал, рассказывая о ликвидации Офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

В марте согласно решению Кабмина должности оставили главы Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.