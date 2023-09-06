Прозрачно и без бюрократии: новые правила ввоза и учета гуманитарной помощи

По сообщению пресс-службы Минсоцполитики, с 1 декабря в Украине начнет действовать Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства.

В Украине готовится к внедрению Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи. Это предусмотрено постановлением "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения", принятым Кабинетом Министров 5 сентября, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отмечается, постановлением предусмотрено изменение правил ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о ней будет оцифрована в автоматизированной системе.

Одним из основных нововведений, наработанных Министерством социальной политики совместно с общественными организациями и волонтерами в ходе публичных обсуждений, является внедрение доступного электронного инструмента учета гуманитарной помощи, которым станет веб-платформа"Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи ".

По информации пресс-службы Минсоцполитики, организации, которые собираются ввезти гуманитарную помощь, смогут зарегистрироваться, авторизоваться на сайте, сформировать и подать декларацию. Далее декларация путем информационного обмена будет направляться на таможню. Система автоматически будет присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз.

В министерстве отмечают сохранение декларативного принципа ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения. В сообщении пресс-службы уверяется, что процесс ввоза таких грузов упрощен.

Кроме того, планируется, что организации, которые ввозят гуманитарную помощь, будут подавать публичные отчеты после ее распределения. То есть, отмечают в Минсоцполитики, после того, как организация завезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе.

Затем — внести данные, когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм, по убеждению разработчиков, покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя к приобретателям и будет гарантировать прозрачность процесса.

Также постановлением отменяются гарантийные письма. Это означает, что гуманитарная помощь для военных будет ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки, разъясняют в Минсоцполитики. Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Запуск автоматизированной системы запланирован на 1 декабря 2023 года.

Напомним, ранее в Украине раскрыли схему нелегального ввоза авто под видом гуманитарки. Сумма нанесенного государству ущерба составляет десятки миллионов гривен.

А в начале сентября правоохранители разоблачили жителя Киевщины, который выдавал себя за волонтера и торговал гуманитарной помощью. "Предпринимателю" грозит заключение на семь лет.