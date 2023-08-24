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Украина

Торговали гуманитарной и помогали уклонистам: в Ровненской области будут судить 9 человек

гуманитарная помощь, торговля, Нацполиция
Фото: Нацполиция | Организованная группа торговала гуманитаркой

В Нацполиции рассказали, что злоумышленники продавали гуманитарную помощь даже благотворительным организациям и "заработали" почти 9 млн гривен.

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Преступная группа, которая торговала гуманитарной помощью и оружием в Ровненской области предстанет перед судом. Злоумышленников также обвиняют в вывозе уклонистов за границу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве рассказали, что организовал группировку 45-летний предприниматель, который привлек в качестве сообщников восьмерых местных жителей в возрасте от 24-х до 71-го года. Он четко распределил функции между всеми участниками: получение гуманитарных грузов, их перевозка к местам хранения, разгрузка, сортировка и хранение, а также непосредственная продажа помощи.

Фигуранты подделывали документы, по которым военную амуницию, одежду, медпрепараты и автомобили якобы получают благотворительные организации. На самом же деле злоумышленники увозили гуманитарку на склады, а затем продавали людям, в том числе благотворительным организациям. Таким образом они заработали почти 9 млн гривен. А еще часть денег легализовали, купив себе несколько авто.

Также правоохранители задокументировали факты незаконного сбыта оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Помимо этого группа помогала мужчинам призывного возраста выезжать за границу.

Во время проведения обысков у фигурантов изъяли товары гуманитарной помощи и транспортные средства на более чем 11 млн грн, оружие, наркотики и янтарь.

Организатору и его сообщникам, в зависимости от роли и участия в преступном бизнесе, полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины и передали материалы дела в суд. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка Fullscreen
Торговали гуманитарной помощью
гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка Fullscreen
Торговали гуманитарной помощью
гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка Fullscreen
Торговали гуманитарной помощью
гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка
гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка
гуманитарная помощь, Нацполиция, гурппировка

Напомним, 23 августа в Нацполиции заявили, что на Закарпатье будут судить организаторов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу, которые брали по 10 тыс. долларов с человека.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что разоблачили преступную группировку из 12 человек, которая торговала новорожденными детьми.