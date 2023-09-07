Несмотря на войну и запреты: в Умань уже прибыло около 2 тысяч хасидов

По данным еврейской общины, в целом в Умань в этом году ожидается прибытие более 30 000 паломников-хасидов. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в этот период в городе будут действовать определенные запреты.

На праздник Рош ха-Шана, который проходит в этом году с 15 по 17 сентября в Украину уже начали прибывать первые паломники. Благотворительный фонд "Историко-культурный центр города Умань" 7 сентября сообщил Объединенной еврейской общине Украины, что около 2 тысяч хасидов уже прибыло в Умань накануне празднования начала нового 5784 года (2023 год — ред.).

По данным еврейской общины, всего в Умань в Черкасской области в этом году ожидается прибытие более 30 000 паломников-хасидов.

Какие будут действовать запреты в Умани

Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что с целью обеспечения безопасности местных жителей и приезжих, в городе с 11 по 21 сентября будет введен особый режим въезда, выезда и передвижения. В районе паломничества будут действовать запреты на продажу и использование определенных групп товаров.

История праздника Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-го тишрея, что обычно приходится на период от середины сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.

По верованиям иудеев в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Поэтому, с началом нового года начинаются десять дней покаяния в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что пограничники подготовили воз мездие ВС РФ за удар по многоэтажке в Умани. В ГПСУ пообещали справедливо отплатить оккупантам за удар по жилому дому.

28 апреля ВС РФ осуществили ракетный обстрел территории Украины. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани.