МОН определило перечень обязательных предметов для учеников, обучающихся за рубежом: список

По информации Министерства образования и науки Украины, учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценивания по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

Министерство образования и науки Украины 7 сентября сообщило, что вступил в силу приказ МОН от 21.08.2023 № 1022, определяющий особенности обучения детей, которые выехали из нашей страны из-за полномасштабной войны Российской Федерации против Украины и получают образование одновременно в школе страны пребывания и украинской школе. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

По информации министерства, учреждения общего среднего образования будут засчитывать оценивания по предметам, общим для зарубежных и украинских школ.

"Такая модель обучения введена для того, чтобы уменьшить нагрузку на ученичество, которое вынуждено учиться за рубежом. В то же время программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования после возвращения домой", — пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Перечень учебных заведений, в которых можно изучать украиноведческие предметы, будут определять органы управления в сфере образования областных, Киевской городской военных администраций, органов местного самоуправления.

Какие предметы ученики будут изучать обязательно

1-4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной области).

5-9 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

История Украины. Всемирная история (6 класс);

История Украины (7-9 классы);

Основы правоведения (9 класс);

География (8-9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Гражданское образование (10 класс);

География (11 класс);

Защита Украины.

При необходимости также ученики смогут получить индивидуальные консультации с учителями: по 1 в неделю для учащихся 1-4 классов и по две для 5-11 классов.

Напомним, в Минобразования рассказали, в каком формате будут работать школы с 1 сентября. Часть детей сможет учиться офлайн, однако ввиду безопасности реализовать "очный" формат во всех школах невозможно.

Кроме того, киевлян призвали не пользоваться убежищами в школах с 1 сентября. По словам главы КГВА Сергея Попко, приоритет будет отдан безопасности детей, поэтому жителей столицы будут просить искать альтернативные укрытия.