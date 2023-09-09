Плохо воевал: во Львове водитель оскорбил бойца ВСУ из-за нарушения ПДД, — соцсети (видео)

На опубликованных кадрах можно услышать, что мирный житель не подбирает слова при общении с украинским защитником. Когда водитель узнал, что тот является представителем ВСУ, количество нецензурной лексики увеличилось.

Во Львове произошел скандал на дороге с вероятным представителем Вооруженных сил Украины и мирным жителем. Неизвестный мужчина начал унижать бойца после нарушения правил дорожного движения. Ролик опубликовали местные Telegram-каналы 9 сентября.

Начинается ролик с выяснением отношений между двумя гражданами на оживленном участке дороги. Гражданский утверждает, что автомобиль со вторым мужчиной внутри якобы нарушил правила дорожного движения и отстаивал свою правоту. При этом, слова он не подбирал и использовалась нецензурная лексика.

Второй мужчина представился военным и считает наоборот, что он ни в чем не виноват и ответственность лежит на водителе другого транспортного средства.

После того, как во время словесной перепалки житель Львова узнал, что ведет разговор с военным, он начал оскорблять его сильнее.

"Ты что военный? Ху**о тебя учили, бл**ь. Х***во ты воевал", — заявил водитель.

Кроме того, мирный житель заявил, что военный должен был иметь честь и пропустить другого водителя на дороге. После этого львовянин сел в свой автомобиль и уехал в неизвестно направлении.

Оскорбление военного во Львове: реакция полиции

Чем в результате закончился инцидент — неизвестно. Полиция Львовской области никак не отреагировала на скандал на момент публикации материала.

Оскорбление военных в Украине: в Раде хотят ввести наказание

На сайте Верховной Рады опубликовали проект закона, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях касаемо вопросов усиления правовой защиты бойцов ВСУ.

За неуважение к военным на обидчика могут накладывать штраф от 3 400 до 5 100 гривен и административный арест на срок до 15 суток. Также таких граждан предлагают привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, исправительным работам на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка или общественно-полезных работ на срок от 240 до 360 дней.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что блогерша-миллионник оскорбила вдову воина ВСУ, ведь считает эту войну спланированной. По мнению Татьяны Коряк, на Украину никто не напал, а война продолжается потому, что она "кому-то нужна".