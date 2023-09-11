Небытов уходит с поста главы полиции Киевской области: кого назначили на его место (фото)

После четырех лет службы во главе Полиции Киевской области Андрей Небытов назначен на должность заместителя главы Нацполиции Украины.

Андрей Небытов заявил об уходе с должности начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 11 сентября.

"Я искренне благодарен каждому, с кем мы прошли этот путь, с кем бок о бок выстояли в сложное время полномасштабного вторжения российской армии в феврале 2022 года, с кем были и остаемся максимально сплоченными жаждой защитить нашу страну и уничтожить оккупанта", — написал экс-глава полиции Киевской области.

Небытов отметил, что прослужил на посту главы полиции столичного региона четыре года. Он выразил восхищение работой коллег, а также упомянул о тех полицейских, которые погибли, защищая свою страну.

"Мы были, есть и будем объединены общей целью — получить мир через победу над врагом. А для этого нам всем нужны отвага, сила и единство", — заявил Андрей Небытов.

Кто возглавил Полицию Киевской области

На официальной странице Полиции Киевской области говорится, что на должность начальника ведомства назначен генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило. В свою очередь Андрей Небытов назначен на должность заместителя главы Нацполиции Украины.

"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации", — сказал глава Нацполиции Иван Выговский.

В свою очередь Анатолий Щадило заявил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания безопасной среды для людей.

Новый глава полиции Киевской области: что о нем известно

По данным портала "Информатор" Анатолий Щадило родом из Хмельницкой области, однако имеет много недвижимости в Киеве.

Анатолий Щадило родился 30 апреля 1967 года в селе Польный Мукаров Дунаевецкого района. В 1987-1989 годах проходил службу в Вооруженных Силах в составе 201 дивизии, которая базировалась в Афганистане.

В 1996 году Щадило окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 2020 году занял пост начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, до этого возглавлял полицию Хмельницкой области, был заместителем начальника управления МВД в Волынской области и заместителем начальника киевского управления МВД.

Напомним, 5 сентября стало известно, что руководительница АМКУ Ольга Пищанская подала заявление на увольнение. На ее место был назначен руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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