"Это не останется без реакции": у Зеленского пока отложили идею с госизменой за коррупцию, — СМИ

По информации журналистов, на решение не торопиться с инициативой повлияли, в частности, западные партнеры, которые видят в ней попытку власти вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом.

В Офисе президента на данный момент нет намерения представлять в Верховную Раду законопроект, который бы придал коррупции в больших масштабах статуса государственной измены. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

В источнике сообщают, что на решение не торопиться с этим законопроектом повлияли, в частности, западные партнеры, которые видят в этой инициативе попытку власти вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом.

Согласно данным издания, международные партнеры Украины уже выразили представителям власти свое недовольство их инициативой, связанной с приравниванием коррупции к государственной измене и передачей определенных кейсов по коррупции под юрисдикцию Службы безопасности Украины.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", – заявил неназванный собеседник издания.

Напомним, о запуске Единого портала обличителей коррупции сообщил в конце августа глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. На этой платформе граждане смогут анонимно отправлять сообщения работниками организаций о коррупции в их компаниях, которые потом будут рассматривать ее руководители, или уполномоченные по предотвращению коррупции, а также НАБУ, ГБР, НАПК, Национальная полиция.

Если благодаря сообщению разоблачителя коррупции суд признает кого-то виновным и решит взыскать деньги, разоблачитель сможет рассчитывать на 10% от этой суммы.

Также Фокус ранее писал о том, почему в Украине начали активно ловить коррупционеров.