Заложи взяточника: в Раде рассказали про сайт для разоблачения коррупции

Закону об обличителях коррупционеров уже два года, но только сейчас в НАПК анонсировали запуск специальной платформы, позволяющей украинцам сообщать о взятках в организациях. О том, как будет работать система и каковы риски, Фокус узнал у экспертов.

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Закон об обличителях, то есть тех, кто сообщает о коррупционных случаях, чтобы помочь следствию, вступил в силу 1 января 2020 года. Обличителям гарантировали право на вознаграждение в размере 10% от суммы взятки, если она превышает 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн). А также конфиденциальность и анонимность. Фактически платформа от НАПК, где можно сообщить о коррупции и получить вознаграждение после решения суда, это продолжение инициативы двухгодичной давности.

Медленные темпы борьбы с коррупцией

"То, что система анонимного сообщения появилась лишь в сентябре 2023 года, скорее, не те темпы, которые нам необходимы для преодоления коррупции. Но институт обличителей коррупции, который появился в Украине, хорошо работает в США и во многих странах ЕС, после запуска портала будет работать лучше. Поэтому можно только приветствовать, что обличители получат больший уровень защиты. Конечно, чтобы институт дал максимальную эффективность, нужна качественная работа не только НАПК, но и всех антикоррупционных органов. Поэтому это шаг вперед, но работы еще очень много", — говорит Фокусу замглавы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат Ярослав Юрчишин.

По словам политика, заявители, которые готовы сообщить о коррупционных случаях, могут предоставить столько подтверждающей информации, сколько имеют. Главное, чтобы они смогли обосновать свои подозрения. Дальше заниматься проверкой будут правоохранители.

"Чем меньше фактажа, тем труднее проверять. Поэтому фото или видео, документы или другие данные повышается шанс разоблачения и качественного расследования, а не отписки с аргументацией "недостаточно информации"", — говорит Юрчишин.

Нардеп добавляет, что в процессе расследования обличителям гарантирован отдельный статус, который отличается от статуса свидетеля, а также анонимность и защита от преследований на работе.

"Если статус обличителя уже предоставлен, это основание для отмены решения об отставке. Если же статус получен позже, чем увольнение, но в процессе доказано, что это результат разоблачения, можно восстановится на должности через суд", — отмечает политик.

Анонимность важна

По словам нардепа Елены Мошенец, заместительницы главы комитета ВР по антикоррупционной политики, роль разоблачителей коррупции очень важна в противодействии и борьбе со взяточничеством. Во многих странах есть законы, которые гарантируют им защиту, а также определяют премии и награды за помощь следствию. Один из недавних примеров: дело о коррупции в компании Ericsson, когда Американская комиссия по ценным бумагам и биржам выплатила рекордные 279 млн дол. информатору, сообщившем о коррупционном нарушении.

"Во многих странах действуют специальные порталы для обличителей коррупции. Например, у Великобритании есть государственный портал GOV.UK Whistleblowing, позволяющий анонимно сообщать о коррупции. В Канаде портал Integrity Regime Whistleblower Hotline позволяет сообщить о коррупционных действиях в соглашениях с государственными органами. В Германии через Whistleblower-Portal можно анонимно сообщать о коррупции и других незаконных действиях в сфере публичных закупок", — говорит Фокусу Мошенец.

Политик отмечает, что такая практика повышает прозрачность и подотчетность правительства и государственных учреждений. При этом эффективность самих порталов для анонимных сообщений о коррупции зависит от многих факторов. В частности от доверия к власти и государственным учреждениям, уровня антикоррупционного образования населения и от уровня коррупции в стране.

"Большой плюс портала в том, что разоблачители будут защищены и если условия анонимности будут выдержаны – эта система имеет большие шансы на успех", — говорит Мошенец.

Чтобы получить вознаграждение за сообщение о коррупции, которую удастся разоблачить в ходе следствия, обличителю дадут специальный код. Политик добавляет, что сейчас разработка находится на этапе тестирования. В процессе эксперты должны обозначить недостатки системы и сделать так, чтобы вся информация была анонимной и защищенной.

"Важно, чтобы не появилось схем или слива сведений про обличителей, их личных данных. И чтобы правоохранительные органы имели возможность качественно обрабатывать все сообщения", — резюмирует Мошенец.

Фокус ранее писал о том, почему в Украине начали активно ловить коррупционеров.

Напомним, предпринимателю из Запорожской области, который поставил в Вооруженные силы Украины бракованные бронежилеты на 6 млн гривен, грозит 12 лет лишения свободы.