"Грязная" бомба: СБУ проводит рейды по всей Украине из-за угроз России (фото)

Обследованы сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры и тысячи транспортных средств.

Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщили в СБУ.

СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Отмечается, что такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию "грязной" бомбы.

"В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено", — говорится в сообщении.

СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов.

Особое внимание Служба безопасности сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и тому подобное.

СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

"Во время таких рейдов силовики отрабатывают совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны РФ", — добавляют в заметке.

СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Рейды правоохранители проводили совместно с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Напомним, 27 июля главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что Украина готовится к возможной катастрофе в случае теракта России на Запорожской АЭС. Сейчас идет пополнение и обновление запасов калия йодида и ведется работа над национальным протоколом лечения острой лучевой болезни.