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Украина

"Грязная" бомба: СБУ проводит рейды по всей Украине из-за угроз России (фото)

СБУ, проверка, радиация, провокации РФ
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Обследованы сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры и тысячи транспортных средств.

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Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Об этом 13 сентября сообщили в СБУ.

СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности
СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Отмечается, что такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны Кремля по использованию "грязной" бомбы.

"В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено", — говорится в сообщении.

СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности
СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты России могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов.

Особое внимание Служба безопасности сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и тому подобное.

СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

"Во время таких рейдов силовики отрабатывают совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны РФ", — добавляют в заметке.

СБУ, проверка, радиация, провокации РФ Fullscreen
СБУ проводит рейдовые проверки состояния радиационной безопасности

Рейды правоохранители проводили совместно с подразделениями по радиационной, химической и биологической защите Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Напомним, 27 июля главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что Украина готовится к возможной катастрофе в случае теракта России на Запорожской АЭС. Сейчас идет пополнение и обновление запасов калия йодида и ведется работа над национальным протоколом лечения острой лучевой болезни.