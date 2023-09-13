"Брудна" бомба: СБУ проводить рейди по всій Україні через погрози Росії (фото)

Обстежено сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури та тисячі транспортних засобів.

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Контррозвідка Служби безпеки разом з іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Про це 13 вересня повідомили в СБУ.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.

"У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено", – йдеться в дописі.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти Росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Особливу увагу Служба безпеки зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

"Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ", – додають в дописі.

СБУ проводить рейдові перевірки стану радіаційної безпеки

Рейди правоохоронці проводили спільно з підрозділами з радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 27 липня головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що Україна готується до можливої катастрофи у випадку теракту Росії на Запорізькій АЕС. Зараз триває поповнення та оновлення запасів калію йодиду й ведеться робота над національним протоколом лікування гострої променевої хвороби.