"Кастрюлю сними с головы": харьковский супермаркет уволил охранника из-за языкового скандала

После обнародования видео, на котором охранник оскорбил журналистку из-за украинского языка, ей пришлось пережить шквал сообщений и звонков. Женщина утверждает, что звонили "те, кого нельзя называть".

Журналистка "Радио Свобода" Мария Уманская сделала замечание охраннику одного из магазинов сети Metro в Харькове. Женщина требовала, чтобы с ней общались на украинском языке. Но собеседник отказался переходить на государственный и начал ее обзывать. Руководство сети отреагировало на языковой скандал, — об этом говорится в заметке журналистки в Facebook.

Руководство компании извинилось за инцидент и заявило, что охранник уже уволен. Кроме того, провели учебные мероприятия с работниками — объяснили, как следует общаться с клиентами. Подобное поведение является "абсолютно неприемлемым", говорится в сообщении, которое получила журналистка.

Языковой скандал в Харькове: детали

Отметим, 13 сентября Мария Уманская рассказала о ситуации в одном из харьковских магазинов. По ее словам, она имела определенный разговор с охранниками супермаркета, во время которого ей предложили "снять кастрюлю с головы". Предложение прозвучало после того, как женщина призвала перейти на украинский язык.

Уманская рассказала, что ей пришлось пережить после обнародования языковой проблемы. В частности, ее засыпали сообщениями с угрозами. Также были звонки с неизвестных номеров. Намекнула, что с ней пытались сконтактировать некоторые таинственные лица — "тех, кого нельзя называть".

Также к Марии позвонил директор магазина в Харькове, где ей предложили "снять кастрюлю с головы". Охранная фирма, в которой работал мужчина, заверила, что он уволен с особой пометкой — своеобразной "черной меткой". Эта метка означает, что теперь ему очень проблематично будет найти новую работу.

Уманская отметила, что планирует продолжить историю: все же напишет заявление в полицию по ст. 161 Уголовного кодекса. Отметим, ст. 161 — о нарушении прав граждан по их национальной и другой принадлежности. Возможное наказание — или штраф 2400-8500 грн, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или заключение в тюрьму на срок до 3 лет.

Напоминаем, в конце августа языковой скандал произошел в Днепре. В частности, в сети опубликовали видео, на котором владелица магазина заявила, что работает исключительно с русскоязычными. Между тем в июне похожая ситуация произошла в Харькове: таксист отказался говорить на украинском и заявил, что "Украины не существует".