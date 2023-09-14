В Умань уже прибыли 22 тысячи хасидов-паломников, — глава Черкасской ОВА

Всего в этом году в Умани ожидают до 30 тысяч паломников — почти столько, как в прошлом году, когда город, несмотря на войну, посетили 29 тысяч хасидов.

Почти 22 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань по состоянию на утро 14 сентября для празднования еврейского нового года — Рош ха-Шана, который будет отмечаться в 2023 году с 15 по 17 сентября. Об этом 14 сентября сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем телеграм-канале.

"На утро в город уже прибыли около 22 тысяч паломников. Преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран. И 14 сентября будет днем именно активного прибытия паломников", — отметил он.

Глава областной администрации подчеркнул, что ситуация в Умани стабильная и контролируемая, силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. В этом году в город приехали израильские полицейские, которые несут службу в микрорайоне паломничества вместе с украинскими правоохранителями. Дополнительно привлечены пешие патрули Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В целом круглосуточное дежурство осуществляется на семи постах именно в местах массового скопления людей.

"Как местных жителей, так и приезжих призываем быть максимально бдительными, должным образом реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на враждебные манипуляции. Мы с вами уже знаем, как Россия любит плодить фейки, чтобы оправдывать свои преступные действия, запугивать и провоцировать. Рецепт противодействия неизменен: сохранять холодный ум, не паниковать и доверять только официальным источникам информации", — подчеркнул Табурец.

Кроме того, руководитель администрации засвидетельствовал: паломники хорошо осведомлены, что в Украине идет полноценная жестокая война. Но несмотря на это, по утверждениям паломников, они находятся в состоянии войны уже не один год, имея в виду прежде всего хасидов из Израиля.

ГСЧС в своем телеграмм-канале добавила, что спасатели и правоохранители проводят профилактические беседы с хасидами, а также разместили свой передвижной пункт, привлекли тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет радиационной и химической разведки на специальной машине.

"Сотрудники ГСЧС и Нацполиции в местах массового скопления людей ежедневно проводят с хасидами информационно-профилактическую работу. Чтобы ознакомить паломников с правилами пожарной безопасности, специалисты Службы спасения раздают специально разработанные памятки на английском языке и на иврите", — отмечает ГСЧС.

Однако существуют и проблемы, о которых говорили в эфире телемарафона "Едині новини". Речь идет о незначительных перебоях с мобильной связью, которые возникли в Умани. Это связано с тем, что в городе одновременно находится большое количество людей, которые пользуются сетью украинских мобильных операторов. Вследствие этого сеть не справляется с нагрузкой, поэтому у абонентов могут возникать проблемы со звонками и интернетом.

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Напомним, Фокус писал, что российские пропагандисты распространяют информацию о якобы запланированном теракте в Умани. С их слов, планирует его Украина. Таким образом оккупанты готовят себе алиби.

Еще в начале недели, 11 сентября, глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что 11-21 сентября в Умани будет действовать особый режим въезда и выезда. В городе работают девять пропускных пунктов, а также привлечены 10 пеших полицейских патрулей.

Кратко о празднике Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-го тишрея, что обычно приходится на период от середины сентября до начала октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу.

По верованиям иудеев в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Поэтому с началом нового года начинаются десять дней покаяния, в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение, которое будет окончательно утверждено на десятый день.