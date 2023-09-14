"Зеленый свет": президент Литвы сделал прогноз про вступление Украины в НАТО

По словам Гитанаса Науседы, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе была создана вся рабочая среда и алгоритм вступления Украины в альянс в будущем, а принятый текст является "максимумом того, чего можно было достичь".

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на то, что в следующем году саммит НАТО в Вашингтоне даст "зеленый свет" для членства Украины в Альянсе. Об этом он заявил на Крыницком форуме по безопасности и экономике, сообщает LRT.

"Сейчас мы должны приложить максимум усилий, и я очень надеюсь на сотрудничество Республики Польша, чтобы на Вашингтонском саммите мы могли помочь сделать еще один шаг вперед и, возможно, дать зеленый свет членству Украины в НАТО", — сказал Науседа.

Он также подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе была создана вся необходимая рабочая среда и алгоритм для будущего вступления Украины в Альянс, и принятый текст представляет собой "максимум того, что можно было достичь".

Науседа также добавил, что видит последовательные усилия президента США Джо Байдена по продолжению поддержки Украины.

Напомним, что британский полковник Ричард Кэмп заявил, что если НАТО продаст Украину, то сделает себя неактуальным. Подталкивание Киева к территориальным уступкам было бы благом для Путина и катастрофой для Альянса, считает британский полковник Ричард Кэмп.

Также, согласно результатам соцопроса, почти 20% украинцев допускают обмен территории на членство в НАТО. Поводом для проведения исследования стал скандал, который на днях возник из-за высказываний главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена относительно отказа Украины от некоторых территорий в обмен на членство в Альянсе.