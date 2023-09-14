Оставалось только 24 особи: на Волыни расстреляли краснокнижного зубра

Нарушитель был на расстоянии, которое позволяло четко осознавать, в кого происходит выстрел, или же имел соответствующее оружие для стрельбы с дальней дистанции.

Зубра, который занесен в Красную книгу Украины, убили на Волыни из огнестрельного оружия. Об этом в Facebook сообщил "Поліський лісовий офіс", филиал ГП "Ліса України".

Соответствующий факт подтвердило вскрытие тела животного. Соответствующее заключение сделали специалисты комиссии, которые работали на месте происшествия.

"Пуля прошла насквозь", — говорится в сообщении.

Соответствующие результаты означают, что убийца был на расстоянии, которое позволяло четко осознавать, в кого происходит выстрел. Также браконьер мог использовать соответствующее оружие. Сейчас обстоятельства преступления устанавливают правоохранители.

Специалисты назвали этот случай грубым нарушением законодательства и всех норм морали.

Зубр является краснокнижным животным, что означает, насколько животное важно для украинской фауны. О нем всегда особенно заботятся и оберегают на Волыни.

В сообщении напомнили, что охота в период военного положения в стране категорически запрещена. Человек с ружьем в лесу в это время — уже грубое нарушение.

По информации Киверцовского национального парка "Цуманська пуща", в 2023 году на Волыни (до этого случая) насчитывалось 24 зубра. Из них 2 — нынешние особи.

Напомним, в июле браконьеры в Одесской области убили краснокнижную рыбу весом 125 кг. Рыбу не удалось спасти. За ее убийство нарушителям грозит штраф или заключение на срок до трех лет. В МВД рассказали, что вблизи города Вилково, на реке Дунай, пограничники задержали двух граждан. Мужчины везли белугу, которая занесена в Красную книгу. Рыбина весила 110 килограммов и имела примерно 14 килограммов черной икры"