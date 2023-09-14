Просидела несколько часов: во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе (видео)

Чтобы освободить женщину патрульным пришлось искать лестницу и залезать через окно на 2 этаже.

Во Львове кот закрыл на балконе свою владелицу. Женщина просидела так несколько часов, пока ей на помощь не пришли соседи вместе с полицейскими. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

13 сентября патрульные получили вызов о том, что на улице Гринченко местная жительница сидит на балконе и не может выбраться из-за того, что там закрылась дверь.

Заявительница рассказала, что недавно ее соседка перенесла сложную операцию, поэтому она очень за нее волновалась.

Патрульные, которые приехали на вызов, были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот 65-летней женщины. Когда она вышла на балкон, тот прыгнул на дверь, и она закрылась.

Полицейские пытались разными способами попасть в помещение и потом все же удалось найти лестницу. Патрульный поднялся в квартиру на втором этаже через окно. Он освободил женщину из ловушки.

65-летняя гражданка поблагодарила полицейских за службу.

Напомним, что женщина пожаловалась на "войну" с соседями из-за их котов. Конфликт произошел из-за претензий, что женщина выпускает свою собаку, и та лает на котов через забор. Сосед заявил, что этот лай — "раздражающий".

Ранее сообщалось, что нига рекордов Гиннеса показала самого прыгучего домашнего кота в мире. Он установил новый мировой рекорд по количеству прыжков кошки за одну минуту, прыгнув через скакалку девять раз за 60 секунд.