"Смешно и грешно": Шуфрич прибыл в суд и впервые высказался о подозрении в госизмене (видео)

Нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ подозревают в государственной измене. После обыска в его доме прокуратура обратится в суд с прошением об аресте подозреваемого.

В ходе обыска в доме народного депутата от запрещенной после начала война партии ОПЗЖ были найдены улики, которые СБУ расценивает как доказательства его причастности к продвижению российских нарративов о "братских народах" и подрывной деятельность против Украины и ее территориальной целостности. Прокуратура сообщила нардепу Нестору Шуфричу о подозрении в государственной измене и будет просить суд о мере пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Об этом сообщает "РБК-Украина".

При обыске у Шуфрича были найдены российские ордена и медали, военные кители со знаками отличия ВС РФ и документ о новом политическом устройстве "Донецкого и Луганского краев" в составе РФ.

После завершения обыска, который СБУ провела сегодня в доме народного депутата, Шуфрич дал первый комментарий для журналистов:

"Честно говоря, и смешно, и грешно. Вы знаете, в чем меня обвиняют. Секрета в этом нет. Суть обвинения в том, что я сделал депутатские запросы. Но это еще нужно установить, кто их сделал. Два из них точно подписаны не мной", — заявил Шуфрич.

Нардеп утверждает, что власти "увидели госизмену" в депутатских запросах об обстоятельствах похищения судьи Чауса во время президентства Петра Порошенко.

"Публичные запросы — публичные ответы. Я не вижу, в чем здесь преступление, если народный депутат Украины, как и все общество, хочет знать, что случилось с судьей Чаусом", — выразил недоумение политик.

Напомним, сегодня, 15 сентября, СБУ начала обыски в доме народного депутата Нестора Шуфрича.

Также Фокус писал о том, что при обыске были найдены документы со схемой "автономии Донбасса".