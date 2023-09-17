"Не наш": в "Азове" отреагировали на снимок человека с их шевроном с хасидом-паломником (фото)

Несколько СМИ опубликовали фото с Умани, на котором военнослужащий с шевроном бригады НГУ "Азов" общается с хасидом-паломником, однако в подразделении заявили, что это не их боец.

В бригаде Национальной гвардии Украины "Азов" прокомментировали фото, на котором запечатлен человек, одетый в военную форму с шевроном их подразделения, приветствующий хасида-паломника в Умани. Об этом пишут "Буквы" 17 сентября.

В издании отметили, что 16 сентября британский портал The Guardian опубликовал снимок Reuters, изображающий объятия паломника и человека с нашивкой бригады НГУ "Азов".

"В Умани военнослужащий бригады Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Раввин" обнимается с ультраортодоксальным еврейским паломником во время празднования праздника Рош ха-Шана, еврейского Нового года", — говорится в подписи к фото.

Подобное фото 16 сентября также опубликовал фотограф Владислав Мусиенко. На его снимке паломник целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке упомянутого человека в военной форме.

Паломник и военный в Умани Фото: Владислав Мусиенко

Снимком поделись некоторые украинские порталы. Вскоре пользователи сети начали писать, что мужчина на фото не является военнослужащим бригады НГУ "Азов". В связи с этим журналисты обратились за комментарием в пресс-службу подразделения.

"Человек на фото – не наш боец", — ответили представителям СМИ в бригаде НГУ "Азов".

В бригаде НГУ "Азов" заявили, что военный на фото не относится к их подразделению В бригаде НГУ "Азов" заявили, что военный на фото не относится к их подразделению В бригаде НГУ "Азов" заявили, что военный на фото не относится к их подразделению В бригаде НГУ "Азов" заявили, что военный на фото не относится к их подразделению

Напомним, несмотря на войну, на праздник Рош ха-Шана, который проходит в этом году с 15 по 17 сентября в Украину прибыли паломники. По данным еврейской общины, всего в Умань в Черкасской области в этом году ожидалось прибытие более 30 000 паломников-хасидов.

По словам главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, с 11 по 21 сентября в Умани заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижения по городу. В городе с утра уже работают девять пропускных пунктов, к патрулированию привлечены 19 пеших полицейских патрулей.