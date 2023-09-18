Польша, Венгрия и Словакия выйдут из координационной платформы по зерновым проблемам, — СМИ

Решение трех соседних стран о выходе из платформы связано с иском Украины во Всемирную торговую организацию. Варшава, Будапешт и Братислава обеспокоены, что Киев может использовать важную информацию в ходе разбирательства.

Венгрия, Польша и Словакия ответили Украине на угрозы пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений на ввоз зерна. Об этом сообщает польское агентство PAP 18 сентября.

Отмечается, что все три страны, которые граничат с Украиной, приняли решение прекратить свое участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по зерновой проблеме.

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО", — отмечает источник в ЕС.

Встречи платформы проходили регулярно в бельгийской столице — Брюсселе и в их состав входили следующие страны: Польша, Венгрия, Словакия, Румыния. Болгария, Украина и Европейская комиссия. Теперь этот список может уменьшиться.

Запрет на импорт зерна: иск Украины против соседних стран

18 сентября появилась информация, что в ответ на запрет импорта своей сельскохозяйственной продукции, Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии, о чем в интервью изданию Politico сообщил заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка. Материалы должна будет рассмотреть Всемирная торговая организация.

Начало судебного разбирательства должно начаться 19 сентября.

"Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства", — заявил Тарас Качка.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что Еврокомиссия сняла эмбарго на поставки украинского зерна и назвала новые условия. В ЕС заявили, что показатели экспорта в третьи страны за пределами евросообщества даже растут, поэтому не намерены запрещать транспортировку зерна из Украины.