В Луцке бармен отказался от мобилизации после вручения повестки: суд вынес приговор

В суде "уклонист" признал свою вину и попросил его "строго не наказывать". В итоге судья учел "искреннее раскаяние" мужчины и заменил реальный срок на испытательный.

Луцкий городской районный суд Волынской области вынес приговор военнообязанному мужчине, который отказался от мобилизации. Об этом пишет ТСН.

Житель Луцка, работающий барменом, получил повестку. Военно-врачебная комиссия заключила, что мужчина пригоден к службе в Вооруженных силах, однако он так и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По словам журналистов, на суде бармен признал свою вину, не стал отрицать версию следствия и раскаялся. Кроме того, мужчина попросил его "строго не наказывать".

Сообщается, что суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления".

В итоге "уклонист" был признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Бармена приговорили к 3 годам лишения свободы, однако реальный срок заменили на 2 года испытательного.

Напомним, 20 сентября нардеп и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что в Верховной Раде не исключают усиления мобилизации и в Украине. Он также заявил, что новая волна мобилизации в РФ может состояться уже в ближайшее время.

Фокус также сообщал 20 сентября о том, что общая мобилизация в Украине будет касаться студентов, которых ранее призывать не планировали. Сейчас не все военнообязанные студенты в Украине могут выехать за границу, поскольку это нужно подтвердить документами из иностранных вузов.