Дожди, грозы и жара до +30: прогноз погоды в Украине на трое суток (видео)

В следующие трое суток, то есть 21-23 сентября, в большинстве областей Украины будет без длительных осадков, ветер умеренный и теплый.

В Украину пришел атмосферный фронт и принес украинцам мягкий теплый сентябрь, хотя местами на севере страны уже в течение этих суток, 20 сентября, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометеоцентр.

В большинстве областей без осадков, только днем 21 сентября в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях, 22 сентября — на Закарпатье и Прикарпатье, 23 сентября — на западе страны местами кратковременные дожди, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, 22-23 сентября на побережье морей и крайнем западе страны — до 18°, днем 22-27°.

Ночью и утром 21 сентября в юго-западных и большинстве северных областей местами туман. 22 сентября ночью в Карпатском регионе местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 8-14°, на побережье морей и Закарпатье — до 17-ти; днем 22-27°, в западных областях — 16-21°.

Похожий прогноз погоды приводит в собственном Facebook и синоптик Наталья Диденко.

Она уверяет, что завтра, 21 сентября, повсеместно будет преобладать сухая солнечная погода, только в Черниговской, Одесской, Винницкой областях локально будет дождливо. Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный. Температура воздуха будет колебаться в пределах 22-27°. В Киеве дождей не ожидается. Потеплеет — в течение дня максимальная температура воздуха составит около 25°.

"Пришел в Украину атмосферный фронт, сонный и размазанный бабьим летом, где-то капнул, где-то линул и дальше уже ему лень", — констатирует Наталья Диденко.

До конца недели она также прогнозирует в Украине сухую, солнечную и теплую погоду, а вот на выходных предусматривает очень теплую — местами до 30°. Только в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до 20-23°.

Карта погоды на 21 сентября Карта погоды на 22 сентября Карта погоды на 23 сентября

"Планируйте неделю, выходные, не забывайте, что такая погода будет не всегда, используйте эти идеальные метеоусловия для чего-то полезного на потом, прячьтесь от вирусов, покупайте астры и ставьте их в вазы дома, любуйтесь, читайте, общайтесь", — советует синоптик.

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Напомним, американские пилоты из эскадрильи метеорологической разведки ВВС США сняли ужасные кадры внутри урагана.