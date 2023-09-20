Перебросила взятку через забор: суд избрал меру пресечения нардепу Людмиле Марченко (видео)

Депутат и ее помощница обещали за вознаграждение обеспечить беспрепятственный выезд из Украины и внесение сведений в систему "Шлях". По данным САП, за свою деятельность они получили 11,3 тыс. долларов.

В среду, 20 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующему народному депутату, подозреваемой в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что нардеп совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить выдачу чиновниками лицами ОВА разрешений на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в систему "Шлях".

Всего установлено два эпизода противоправной деятельности депутата и ее помощницы. Речь идет о получении 11,3 тысячи долларов от двух лиц за беспрепятственный выезд за границу.

Суд избрал меру пресечения в видео в виде залога в размере 53,6 тысячи гривен. Кроме того, на нардепа возложено ряд процессуальных обязанностей:

являться по требованию к детективу, прокурору и суду;

оповещать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;

не контактировать со свидетелями и другими подозреваемыми по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу и прочие документы, дающие право на выезд и въезд из страны.

В заявлении ведомства не упоминается имя депутата, однако по данным издания "Главком" речь идет о Людмиле Марченко.

Дело нардепа Марченко: что известно

Напомним, 5 июля НАБУ сообщило о задержании помощницы действующего народного депутата Верховной Рады при получении взятки за оформление разрешения на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что речь идет о помощнице нардепа Людмилы Марченко.

Позже, 11 июля, Людмилу Марченко задержали после получения второй части незаконного "транша" — вознаграждения за мошенничество с системой "Шлях". Когда в дверях стояли работники НАБУ, попыталась избавиться от денег, перебросив их через забор. Нардеп и ее помощница получили подозрение от НАБУ и САП.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия 12 июля сообщил о приостановлении членства Людмилы Марченко.