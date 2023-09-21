Вызов о домашнем насилии: одесситка избила и покусала полицейскую, — соцсети

По словам очевидцев, девушка набросилась на 25-летнюю полицейскую. Служащая получила ушиб челюсти и укус внутренней части бедра.

Одесские полицейские получили вызов о домашнем насилии в центральной части города. Прибыв по месту, на них набросилась 18-летняя девушка. Об этом 21 сентября сообщили в местном Telegram-канале "Х***ая Одесса" со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в результате конфликта с девушкой в неадекватном состоянии пострадала 25-летняя лейтенант полиции. Правоохранитель получила ушиб челюсти и укус внутренней части бедра.

Девушку задержали и доставили в местный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В полиции пока не комментировали инцидент с нападением на служащих.

Ранее сообщалось о том, что одесситка через приложение для вызова такси выбрала опцию перевозки животных. Оказалось, что машина нужна была для того, чтобы перевезти ее пьяных мужа и сына.

Напомним, в полиции сообщали, что одессит украл у соседки черепаху и сварил из нее суп. Похитителя-гурмана задержали.

Напомним также, что в Одесской области школьница украла корову односельчанки и сдала ее "на мясо". За животное она получила 16 тысяч гривен.