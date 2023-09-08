В Одесской области школьница украла чужую корову и сдала ее "на мясо"

Девушка позвонила заготовителям мяса и отдала им чужой скот за пол цены. Несовершеннолетняя уже попадала в поле зрения полиции, когда сбежала из дома.

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В Одесской области 16-летняя девушка совершила кражу. Она украла корову односельчанки и сдала ее "на мясо". Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Любашевской поселковой общине. В полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении скота. По ее словам, она привязала корову на пастбище, а когда пришла за ней через несколько часов, то не обнаружила даже кола.

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Правоохранители обнаружили, что к исчезновению коровы причастна 16-летняя местная девушка. Она позвонила предпринимателям, которые занимаются приемом крупного рогатого скота, и сдала им корову, которую выдала за свою. За нее она выторговала 16 тысяч гривен, чем нанесла потерпевшей имущественный ущерб на сумму 32 тысячи гривен.

"Фигурантке о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, что предусмотрено частью 4 статьи 185 УКУ. Ее санкция влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Следствие продолжается", — сообщил начальник отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Владимир Мещан.

Также он отметил, что девушка однажды уже попадала в поле зрения полиции, когда сбежала из дома.

Напомним, что 36-летний киевлянин украл в Одессе 500 тысяч долларов, выдавая себя за женщину. За "креативное" ограбление ему грозит 12 лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что в США клиент банка остановил ограбление, обняв преступника. Мужчина пытался утешить преступника и предложил вместе выйти на улицу.