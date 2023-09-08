На Одещині школярка поцупила чужу корову і здала її "на м'ясо"

Дівчина зателефонувала заготівельникам м'яса і віддала їм чужу худобу за пів ціни. Неповнолітня вже потрапляла у поле зору поліції, коли втекла з дому.

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На Одещині 16-річна дівчина скоїла крадіжку. Вона поцупила корову односельчанки і здала її "на м'ясо". Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Інцидент стався у Любашівській селищній громаді. До поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення худоби. З її слів, вона прив’язала корову на пасовищі, а коли прийшла по неї за кілька годин, то не виявила навіть кілка.

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Правоохоронці виявили, що до зникнення корови причетна 16-річна місцева дівчина. Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийомом великої рогатої худоби, і здала їм корову, яку видала за свою. За неї вона вторгувала 16 тисяч гривень, чим завдала потерпілій майновий збиток на суму 32 тисячі гривень.

"Фігурантці про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, що передбачено частиною 4 статті 185 ККУ. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Слідство триває", — повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Володимир Міщан.

Також він зазначив, що дівчина одного разу вже потрапляла у поле зору поліції, коли втекла з дому.

Нагадаємо, що 36-річний киянин вкрав в Одесі 500 тисяч доларів, видаючи себе за жінку. За "креативне" пограбування йому загрожує 12 років за ґратами.

Раніше повідомлялося, що у США клієнт банку зупинив пограбування, обійнявши злочинця. Чоловік намагався втішити злочинця і запропонував разом вийти на вулицю.