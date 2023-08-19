Загрожує в'язниця: у Полтавській області підліток вкрав два кросівки на праву ногу (фото)

Правоохоронці з'ясували, що взуття викрав хлопець 2006 року народження. За крадіжку йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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У Полтавській області співробітники правоохоронних органів встановили обставини крадіжки кросівок із магазину в Миргороді. Про це пише офіційний портал Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що 15 серпня до поліції звернулася працівниця одного з миргородських магазинів. Жінка розповіла, що невідомий у салатовій балаклаві вкрав із магазину кросівки.

На місце події прибули співробітники оперативних служб Миргородського районного відділу поліції разом зі слідчо-оперативною групою. Правоохоронцям вдалося встановити особу грабіжника, зокрема завдяки записам із камер відеоспостереження.

Як зазначають у поліції, кросівки вкрав підліток 2006 року народження. Під час обшуку слідчі знайшли та вилучили в нього згадане взуття. Як виявилося, обидва кросівки були на праву ногу.

Підліток вкрав у магазині два кросівки на праву ногу

Наразі вирішується питання про повідомлення хлопцю про підозру. Також розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, яка передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 липня в Нацполіції розповіли, як 36-річний киянин із кримінальним досвідом за попередньою змовою з ще двома невстановленими особами вкрав в Одесі 500 тисяч доларів, видаючи себе за жінку.

Раніше, 19 червня, ми також писали про те, як у штаті Оклахома, США, Ісайас Джонс, який працює на заправці, попросив свою подругу Алію Локк організувати пограбування його робочого місця, щоб дати йому змогу піти додому раніше.

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