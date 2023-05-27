"Почав плакати": у США клієнт банку зупинив пограбування, обійнявши злочинця (відео)

Майкл Армус-старший увійшов до банку звичайним клієнтом, а вийшов уже справжнім героєм. Чоловік допоміг запобігти пограбуванню, обійнявши злочинця.

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У США 42-річний Едуардо Пласенсія увійшов до банку і передав касиру записку, в якій стверджувалося, що має вибухівку, і були потрібні гроші. Про це пише ABC News.

В той самий час всередині Bank of the West був 69-річний Майкл Армус-старший, який намагався перевести в готівку чек. Саме він сказав, що дізнався у підозрюваному колишнього сусіда та друга своєї доньки та одразу зрозумів, що треба втрутитися. За його словами, у голосі підозрюваного він почув роздратування та пригніченість.

"Я просто підійшов до нього і спитав його: "Що трапилося? У тебе немає роботи?" Він відповів: "У цьому місті для мене нічого немає". Він просто хотів до в'язниці". — сказав Армус.

Чоловік сказав, що він намагався втішити злочинця та запропонував разом вийти на вулицю. Зрештою, ситуація закінчилася обіймами.

"Отже, я вивів його на вулицю та обійняв його прямо тут, біля дверей. Він почав плакати", — сказав Армус.

Незабаром після цього жесту на місце події прибули офіцери та заарештували Плаcенсію за спробу пограбування. За словами представників влади, підозрюваний був беззбройний.

У своїй заяві поліція похвалила Армуса та назвала його відповідальним громадянином, який передав "правильне повідомлення, яке змінило ситуацію".

Армус сказав, що, на його думку, доля привела його до банку того дня.

"Мені судилося опинитися тут", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що дівчина впала з урвища і померла, намагаючись упіймати собаку. 18-річна дівчина загинула після падіння зі скелі у Девоні. На місце події прибули машини швидкої допомоги та берегової охорони, але, на жаль, врятувати підлітка не вдалося.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.