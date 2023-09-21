"Перевозка животных": в Одессе женщина заказала такси для нетрезвых мужа и сына (видео)

Таксист назвал этот случай "классной фишкой" и похвалил изобретательность горожанки.

Related video

В Одессе женщина вызвала к своему дому такси с пометкой "перевозка животных". После того, как авто прибыло, она расстелила подстилку в салоне и загрузила туда своих нетрезвого мужа и сына. Историю в сети рассказал таксист, который прибыл на вызов.

По словам мужчины, он взял заказ, в котором заказчик отметил, что нуждается в авто с опцией "перевозка животных". Когда таксист подъехал на место, к нему вышла женщина и спросила: "У вас есть что подстелить?". Мужчина дал утвердительный ответ, поскольку был готов к такого рода заказу и для животных имел в багажнике специальное одеяло.

Важно

Диапазон тестера оказался маловат: в Украине поймали рекордсмена среди пьяных водителей

Каково же было удивление водителя, когда вместо ожидаемого животного женщина выволокла на улицу нетрезвых мужа и сына. Главу семьи буквально вынесли из дома как бревно и уложили в салон. Сын добирался до авто своими силами.

История насмешила водителя, он назвал такой ход женщины "классной фишкой" и решил поделиться ею с одесситами.

Напомним, что два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Капитан одного из них был пьян.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель попытался обмануть патрульных и поменялся местами со своей собакой.