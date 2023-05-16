Поменялся местами с собакой: пьяный водитель попытался обмануть полицейских

Нетрезвый водитель попытался поменяться местами со своей собакой, которая находилась на пассажирском сиденье автомобиля Dodge Challenger. Офицер Клипфель наблюдал за этим процессом пока шел к машине.

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В США 28-летний подозреваемый в вождении в нетрезвом состоянии хотел одурачить сотрудников полиции, посадив свою собаку за руль автомобиля и сев на пассажирское сиденье в попытке избежать обвинения. Об этом пишет CSB News.

Полицейское управление Спрингфилда в штате Колорадо сообщило на своей странице в Facebook, что полицейские остановили автомобиль, двигавшийся со скоростью 52 миль в час в зоне где максимальная позволенная скорость была 30 миль в час.

По словам офицера Клипфеля, подозреваемый, у которого были заметные признаки опьянения, вышел из автомобиля через пассажирскую дверь и заявил, что он не был за рулем. Когда полицейский спросил его об употреблении алкоголя мужчина попытался сбежать, но был задержан всего в нескольких метрах от машины.

В машине также находились мужчина и женщина, которые были трезвы. Автомобиль принадлежала девушке, сказал Клипфель.

По словам полицейских, позже они выяснили, что троица ехала из Лас-Анимаса в Пуэбло и заблудилась в Спрингфилде.

Позже выяснилось, что на водителя было выдано два действующих ордера на арест. Мужчина прошел медицинское освидетельствование в больнице, а затем был помещен в тюрьму округа Бака по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, вождении в состоянии алкогольного опьянения, вождении без прав, превышении скорости и сопротивлении аресту.

Издание отмечает, что собаку забрали два других пассажира вместе с автомобилем обратно в Пуэбло.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина в костюме пива арестован за вождение в нетрезвом виде. Когда водитель автомобиля вышел для прохождения теста на трезвость, на нем был одет костюм пивной банки Bud Light.

Также сообщалось, что работник отеля Hilton арестован за то, что пососал пальцы ног постояльца. В ходе расследования полиция Нэшвилла выяснила, что Дэвид Нил, работавший в то время ночным менеджером, сделал ключ-карту и вошел в номер постояльца. Проснувшись, гость обнаружил, что работник отеля сосет пальцы его ноги.