Помінявся місцями із собакою: п'яний водій спробував обдурити поліцейських

Нетверезий водій спробував помінятися місцями зі своїм собакою, який перебував на пасажирському сидінні автомобіля Dodge Challenger. Офіцер Кліпфель спостерігав за цим процесом, поки йшов до машини.

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У США 28-річний підозрюваний у водінні в нетверезому стані хотів обдурити співробітників поліції, посадивши свого собаку за кермо автомобіля і сівши на пасажирське сидіння у спробі уникнути звинувачення. Про це пише CSB News.

Поліцейське управління Спрінгфілда в штаті Колорадо повідомило на своїй сторінці у Facebook, що поліцейські зупинили автомобіль, що рухався зі швидкістю 52 милі на годину в зоні, де максимальна дозволена швидкість була 30 миль на годину.

За словами офіцера Кліпфеля, підозрюваний, який мав помітні ознаки сп'яніння, вийшов з автомобіля через пасажирські двері й заявив, що він не був за кермом. Коли поліцейський запитав його про вживання алкоголю, чоловік спробував втекти, але був затриманий всього за кілька метрів від машини.

У машині також були чоловік і жінка, які були тверезі. Автомобіль належав дівчині, сказав Кліпфель.

За словами поліцейських, пізніше вони з'ясували, що трійця їхала з Лас-Анімасу в Пуебло і заблукала в Спрінгфілді.

Пізніше з'ясувалося, що на водія було видано два ордери, що діють, на арешт. Чоловік пройшов медичний огляд у лікарні, а потім був поміщений у в'язницю округу Бака за підозрою у водінні у нетверезому стані, водінні у стані алкогольного сп'яніння, водінні без прав, перевищенні швидкості та опорі арешту.

Видання зазначає, що собаку забрали два інші пасажири разом з автомобілем назад у Пуебло.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік у костюмі пива заарештований за керування у нетверезому стані. Коли водій автомобіля вийшов для проходження тесту на тверезість, на ньому одягнений костюм пивної банки Bud Light.

Також повідомлялося, що працівника готелю Hilton заарештовано за те, що посмоктав пальці ніг постояльця. У ході розслідування поліція Нешвілла з'ясувала, що Девід Ніл, який на той час працював нічним менеджером, зробив ключ-карту й увійшов до номера постояльця. Прокинувшись, гість виявив, що працівник готелю смокче пальці його ноги.