Капитан был пьян: на реке в России столкнулись два танкера , — росСМИ (видео)

На момент аварии, по словам журналистов, капитан одного из кораблей находился в нетрезвом состоянии, а столкновение привело к тому, что в воду попало до 90 тонн бензина.

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Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

"В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет", — говорится в пресс-релизе.

Столкновение произошло в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозивший 832 т бензина.

Братский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК (нарушение требований в области транспортной безопасности) и статье 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Они проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Издание Baza, в свою очередь, утверждает, что капитан одного из кораблей на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому танкером управлял его помощник.

Напомним, что у российской государственной судостроительной компании United Shipbuilding Corp (USC) заканчиваются детали для двигателей. Из-за этого она не может производить танкеры и суда, необходимые для перевозки нефти и грузов.

Также стало известно, что Россия теперь вынуждена поставлять свою нефть на гораздо большие расстояния — в Индию и Китай. Для обхода ценовых ограничений на свой экспорт, введенных странами G7, РФ использует огромный флот старых судов.