Для обхода санкций РФ использует танкеры, которые пора сдать на металлолом, – Bloomberg

Некоторым из судов исполнилось более двух десятилетий. Их использование может привести к катастрофическим последствиям, как это случилось в 2002 году, когда танкер "Престиж" разломился на две части у берегов северной Испании.

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Потеряв свои европейские рынки, Россия теперь вынуждена поставлять свою нефть на гораздо большие расстояния — в Индию и Китай. Для обхода ценовых ограничений на свой экспорт, введенных странами G7, РФ использует огромный флот старых судов. Об этом пишет Bloomberg.

"Поскольку многим из этих судов уже исполнилось 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом", – отмечает издание.

Сообщается, что их передали новым, аффилированным с Российской Федерацией компаниям, которые продолжают их использовать.

"Непрерывные удары и изгибы, которые испытывают корпуса, впоследствии неизбежно ослабляют корабли и могут привести к катастрофическим последствиям, как это произошло, когда танкер "Престиж" разломился на две части у берегов северной Испании в 2002 году", – говорится в материале.

Напомним, 13 апреля Дмитрий Стоянов, заместитель гендиректора центрально-научного исследовательского института "Курс" рассказал, что в России в настоящее время находятся в стадии строительства более 300 судов, но они не могут быть завершены в связи с действием санкционных механизмов.

В конце декабря 2022 года в Санкт-Петербурге горел завод "Звезда", делающий двигатели для флота РФ. Огонь охватил 200 квадратных метров площади предприятия. На месте происшествия работали три десятка пожарных.