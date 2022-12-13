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Ни дня без пожара: в Санкт-Петербурге горит завод "Звезда", делающий двигатели для флота РФ

завод звезда двигатели
На территории завода загорелось одно из зданий, причины пока не называются

На месте происшествия работают три десятка пожарных. Огонь охватил 200 квадратных метров площади предприятия.

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Утром 13 декабря в Санкт-Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории машиностроительного завода "Звезда", расположенного в Невском районе города. Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Информация о пострадавших пока не поступала. В ликвидации пожара задействовано 7 единиц техники и 35 пожарных.

Вызов в региональное управление МЧС поступил в 06:38 утра по московскому времени, к 9 часам пожарным удалось локализовать пожар.

Причины возгорания пока не называются.

На сайте предприятия сообщается, что в августе этого года завод принял участие в российском военно-техническом форуме "АРМИЯ-2022" в Подмосковье. В частности, предприятие продемонстрировало серийно выпускаемые дизельные двигатели и редукторные передачи для Военно-морского флота РФ, которые "широко применяются на кораблях и катерах различных проектов", говорится в сообщении. В рамках форума "Звезда" провела ряд переговоров с представителями судостроительных предприятий и ВМФ России.

Завод Звезда форум Армия-2022 Fullscreen
Завод "Звезда" принимал участие в форуме "Армия-2022" в Подмосковье

Напомним, вчера, 12 декабря, в подмосковной Балашихе горел крупный строительный торговый центр "Стройпарк". В результате происшествия пострадал один человек — работник ТЦ.

В пятницу, 9 декабря, в Подмосковье горел гипермаркет OBI на территории ТЦ "Мега Химки". Из-за рухнувшей кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в "Мега Химках" в 20 млрд руб., что является рекордом для объектов такого типа.