Ни дня без пожара: в Санкт-Петербурге горит завод "Звезда", делающий двигатели для флота РФ

На месте происшествия работают три десятка пожарных. Огонь охватил 200 квадратных метров площади предприятия.

Related video

Утром 13 декабря в Санкт-Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории машиностроительного завода "Звезда", расположенного в Невском районе города. Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Информация о пострадавших пока не поступала. В ликвидации пожара задействовано 7 единиц техники и 35 пожарных.

Вызов в региональное управление МЧС поступил в 06:38 утра по московскому времени, к 9 часам пожарным удалось локализовать пожар.

Причины возгорания пока не называются.

На сайте предприятия сообщается, что в августе этого года завод принял участие в российском военно-техническом форуме "АРМИЯ-2022" в Подмосковье. В частности, предприятие продемонстрировало серийно выпускаемые дизельные двигатели и редукторные передачи для Военно-морского флота РФ, которые "широко применяются на кораблях и катерах различных проектов", говорится в сообщении. В рамках форума "Звезда" провела ряд переговоров с представителями судостроительных предприятий и ВМФ России.

[ + – ] Завод "Звезда" принимал участие в форуме "Армия-2022" в Подмосковье

Напомним, вчера, 12 декабря, в подмосковной Балашихе горел крупный строительный торговый центр "Стройпарк". В результате происшествия пострадал один человек — работник ТЦ.

В пятницу, 9 декабря, в Подмосковье горел гипермаркет OBI на территории ТЦ "Мега Химки". Из-за рухнувшей кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в "Мега Химках" в 20 млрд руб., что является рекордом для объектов такого типа.