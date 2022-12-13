Жодного дня без пожежі: у Санкт-Петербурзі горить завод "Зірка", що робить двигуни для флоту РФ

На місці події працюють три десятки пожежників. Вогонь охопив 200 метрів квадратних площі підприємства.

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Вранці 13 грудня у Санкт-Петербурзі зайнялася двоповерхова будівля на території машинобудівного заводу "Зірка", розташованого в Невському районі міста. Пожежа охопила площу 200 квадратних метрів. Про це пише агентство "РИА Новости".

Інформація про постраждалих наразі не надходила. У ліквідації пожежі задіяно 7 одиниць техніки та 35 пожежників.

Виклик до регіонального управління МНС надійшов о 06:38 ранку за московським часом, до 9 години пожежникам вдалося локалізувати пожежу.

Причини займання поки що не називаються.

На сайті підприємства повідомляється, що в серпні цього року завод взяв участь у російському військово-технічному форумі "АРМІЯ-2022" у Підмосков'ї. Зокрема, підприємство продемонструвало дизельні двигуни, що серійно випускаються, і редукторні передачі для Військово-морського флоту РФ, які "широко застосовуються на кораблях і катерах різних проєктів", йдеться в повідомленні. У межах форуму "Зірка" провела низку переговорів із представниками суднобудівних підприємств та ВМФ Росії.

[ + – ] Завод "Зірка" брав участь у форумі "Армія-2022" у Підмосков'ї

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, у підмосковній Балашисі горів великий будівельний торговий центр "Стройпарк". Унаслідок пригоди постраждала одна людина — працівник ТЦ.

У п'ятницю, 9 грудня, у Підмосков'ї горів гіпермаркет OBI на території ТЦ "Мега Хімки". Через покрівлю, що впала, вогонь швидко поширився по всій площі приміщення. Всеросійська спілка страховиків оцінила збитки від пожежі в "Мега Хімках" в 20 млрд руб, що є рекордом для об'єктів такого типу.