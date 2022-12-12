Ще один: у Підмосков'ї горить великий торговий центр "Стройпарк" (відео)

За даними російських ЗМІ, з ТЦ евакуювали персонал та відвідувачів. Інформації про причини займання поки немає, відомо про одного постраждалого.

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У місті Балашиха в Московській області в понеділок, 12 грудня, близько 9 ранку за московським часом спалахнув торговий центр "Стройпарк". Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на представника екстрених служб.

Як уточнюється, спочатку спалахнули будматеріали на відкритому майданчику, потім вогонь перекинувся на перший поверх торговельного центру. Причини займання поки невідомі. Пожежі надано третій номер складності.

Вогонь уже охопив площу 500 кв. м. До гасіння пожежі залучено 45 пожежників та 14 одиниць техніки.

[ + – ] Пожежа почалася на відкритому майданчику будматеріалів Фото: Скрин видео

На місці події також працюють машини швидкої допомоги. Наразі журналістам відомо про одного постраждалого — працівника торговельного центру.

"Всіх співробітників оперативно евакуювали. Наразі сили спецслужб продовжують гасіння пожежі", — розповіли журналістам у пресслужбі адміністрації Балашихи.

Як повідомляють місцеві жителі, вогонь і стовп чорного диму від охоплених вогнем будматеріалів добре видно в мікрорайоні Саввино.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 грудня, у Підмосков'ї також горів гіпермаркет OBI на території ТЦ "Мега Хімки". Через покрівлю, що впала, вогонь швидко поширився по всій площі приміщення.

Всеросійська спілка страховиків оцінила збитки від пожежі в "Мега Хімках" у 20 млрд руб., що є рекордом для об'єктів такого типу.

Пізніше стало відомо, що будівельний магазин OBI згорів ущент.