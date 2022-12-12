Еще один: в Подмосковье горит крупный торговый центр "Стройпарк" (видео)

По данным российских СМИ, из ТЦ эвакуировали персонал и посетителей. Информации о причинах возгорания пока нет, известно об одном пострадавшем.

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В городе Балашиха в Московской области в понедельник, 12 декабря, около 9 утра по московскому времени загорелся торговый центр "Стройпарк". Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как уточняется, сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке, затем огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Причины возгорания пока неизвестны. Пожару присвоен третий номер сложности.

Огонь уже охватил площадь в 500 кв. м. К тушению пожара привлечены 45 пожарных и 14 единиц техники.

[ + – ] Пожар начался на открытой площадке стройматериалов Фото: Скрин видео

На месте происшествия также работают машины скорой помощи. В настоящее время журналистам известно об одном пострадавшем — работнике торгового центра.

"Все сотрудники были оперативно эвакуированы. В настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", — рассказали журналистам в пресс-службе администрации Балашихи.

Как сообщают местные жители, разгоревшийся огонь и столб черного дыма от горящих стройматериалов хорошо видно в микрорайоне Саввино.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в Подмосковье также горел гипермаркет OBI на территории ТЦ "Мега Химки". Из-за рухнувшей кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в "Мега Химках" в 20 млрд руб., что является рекордом для объектов такого типа.

Позже стало известно, что строительный магазин OBI сгорел дотла.