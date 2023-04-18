Для обходу санкцій РФ використовує танкери, які настав час здати на металобрухт, – Bloomberg

Деяким із судів виповнилося понад два десятиліття. Їх використання може призвести до катастрофічних наслідків, як це трапилося в 2002 році, коли танкер "Престиж" розламався на дві частини біля берегів північної Іспанії.

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Втративши свої європейські ринки, Росія тепер змушена постачати свою нафту на набагато більші відстані — до Індії та Китаю. Для обходу цінових обмежень на свій експорт, запроваджених країнами G7, РФ використовує величезний флот старих кораблів. Про це пише Bloomberg.

"Оскільки багатьом із цих судів вже виповнилося 20 років, попередні власники розраховували продати їх на металобрухт", — зазначає видання.

Повідомляється, що їх передали новим, афілійованим з Російською Федерацією компаніям, які їх продовжують використовувати.

"Безперервні удари та вигини, які зазнають корпуси, згодом неминуче послаблюють кораблі та можуть призвести до катастрофічних наслідків, як це сталося, коли танкер "Престиж" розламався на дві частини біля берегів північної Іспанії 2002 року", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 13 квітня Дмитро Стоянов, заступник гендиректора центрально-наукового дослідницького інституту "Курс" розповів, що в Росії наразі перебувають у стадії будівництва понад 300 суден, але вони не можуть бути завершені у зв'язку із дією санкційних механізмів.

Наприкінці грудня 2022 року в Санкт-Петербурзі горів завод "Зірка", що робить двигуни для флоту РФ. Вогонь охопив 200 метрів квадратних площі підприємства. На місці події працювали три десятки пожежників.