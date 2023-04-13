У Росії через санкції зупинилося будівництво понад 300 кораблів

Суднобудівники поскаржилися, що не мають грошей на закупівлю обладнання через санкційні заходи.

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У Росії на цей момент перебувають у стадії будівництва – понад 300 суден, але вони не можуть бути завершені у зв'язку з дією санкційних механізмів. Про це 13 квітня повідомив Дмитро Стоянов, заступник гендиректора центрально-научного дослідницького існтитуту "Курс", пише 29.ru.

Він заявив, що це безпрецедентна цифра пов'язана з тим, що деякі судна з минулого року вийшли з графіка будівництва через непостачання обладнання "недружніми державами". Стоянов поскаржився, що суднобудівники не мають грошей на закупівлю обладнання у зв'язку з санкціями.

"Ніхто не вірить, але це так", – заявив він.

Зараз судна підлягають перепроєктуванню. З його слів, корабельні роблять підбір аналогів.

Стоянов поскаржився, що суднобудівники не мають коштів на придбання обладнання. Він зазначив, що аванс раніше було проплачено, але через санкції ні грошей, ні обладнання корабельні не отримали.

"Інших коштів на таку самозакупівлю нема", – зазначив Дмитро Стоянов.

Він додав, що держава розглядає можливості часткових компенсацій. Обговорюється й питання субсидування корабелень у зв'язку з їхніми видатками на аванси.

Санкції проти постачальників флоту РФ

США запровадили у 2022 році значні обмеження щодо морських компаній та інститутів. У списку опинилися:

центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";

концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора";

концерн "ЦНДІ "Електроприлад";

АТ "Обухівське";

Інститут океанології РАН імені Ширшова;

ТОВ "Компанія Технополь;

Концерн "Морінформсистем-Агат;

Акумуляторна компанія "Ригель"

ЗАТ "ЦНДІ суднового машинобудування";

АТ "Морські Навігаційні Системи".

У повідомленні Державного департаменту США йдеться про те, що обмеження діятимуть доки Кремль має не припинить свою жорстоку кампанію проти України.

Компаніям зі США заборонили постачання будь-яких технологій, які здатні допомогти російській оборонній промисловості. Нові санкції у США підготували міністерства фінансів та торгівлі у співпраці з Держдепартаментом. Американська влада вирішила посилити обмеження у високотехнологічній галузі промисловості та в оборонній галузі, а також посилити контроль за експортом до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення, квантових технологій.