Росія залишиться без чипів: США запровадили санкції проти головних виробників електроніки

Американським компаніям заборонили постачання будь-яких технологій, які можуть допомогти російській оборонній промисловості.

Related video

Сполучені штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, які торкнулися розробників та постачальників електроніки. Оновлений список опублікували на сайті Управління міністерства фінансів контролю за іноземними активами.

Нові санкції у США підготували міністерства фінансів та торгівлі у співпраці з Держдепартаментом. Американська влада вирішила посилити обмеження в оборонній та високотехнологічній галузі промисловості, а також посилити контроль за експортом до Росії та Білорусі обладнання, програмного забезпечення, квантових технологій, які "підтримують військову машину". Влада США очікує, що нові заходи завадять РФ відновити збройні сили на тлі вторгнення в Україну.

У санкційний список додали 32 юридичні особи, включаючи ТОВ "Група компаній Акваріус", що розробляє, збирає та постачає комп'ютерну техніку. Усі її активи в США будуть заморожені, а американським громадянам і підприємствам заборонять вести бізнес із самою компанією та юридичними особами, в яких їй належить частка в 50% і більше. Американці мають час до 15 жовтня, щоб згорнути будь-які операції з "Акваріусом".

Такі ж санкції поширюються на розробників процесорів МЦСТ (процесори "Ельбрус") та "Байкал електронікс" (процесори "Байкал"), розробника мікросхем та систем безпеки АТ НВЦ "Елвіс", виробника друкованих плат "Ядро ФАП Дубна", виробника мікросхем "Ангстрем", Групу компаній "Елемент", яка підпорядковується державній корпорації "Ростех". До списку ще додали підприємства з космічної галузі: "Російський квантовий центр", РКС, "ІДС ім. Решетньова".

Раніше писали, як працює технологічний контроль Заходу проти Росії. Експортні обмеження завдають великої шкоди російській промисловості, незважаючи на свою недосконалість.

Водночас стало відомо, що Росія закуповує мікроелектроніку для зброї в обхід санкцій. ЗМІ виявили постачальників серед співробітників магазинів одягу Zara та елітної води "Божа роса", на яких обмеження не поширюються.