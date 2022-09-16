Россия останется без чипов: США ввели санкции против главных производителей электроники

Американским компаниям запретили поставки любых технологий, которые могут помочь российской оборонной промышленности.

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Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России, которые коснулись разработчиков и поставщиков электроники. Обновленный список опубликовали на сайте Управления министерства финансов по контролю за иностранными активами.

Новые санкции в США подготовили министерства финансов и торговли в сотрудничестве с Госдепартаментом. Американские власти решили ужесточить ограничения в оборонной и высокотехнологической отрасли промышленности, а также усилить контроль за экспортом в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения, квантовых технологий, которые "поддерживают военную машину". Власти США ожидают, что новые меры помешают РФ восстановить вооруженные силы на фоне вторжения в Украину.

В санкционные список добавили 32 юридических лица, включая ООО "Группа компаний Аквариус", разрабатывающую, собирающую и поставляющую компьютерную технику. Все ее активы в США будут заморожены, американским же гражданам и предприятиям запретят вести бизнес с самой компанией и юридическими лицами, в которых ей принадлежит доля в 50% и более. У американцев есть время до 15 октября, чтобы свернуть любые операции с "Аквариусом".

Такие же санкции распространяются на разработчиков процессоров МЦСТ (процессоры "Эльбрус") и "Байкал электроникс" (процессоры "Байкал"), разработчика микросхем и систем безопасности АО НПЦ "Элвис", производителя печатных плат "Ядро ФАП Дубна", производителя микросхем "Ангстрем", группу компаний "Элемент", которая подчиняется государственной корпорации "Ростех". В список еще добавили предприятия из космической отрасли: "Российский квантовый центр", РКС, "ИСС им. Решетнева".

Ранее писали, как работает технологический контроль Запада против России. Экспортные ограничения наносят большой ущерб российской промышленности, несмотря на свою несовершенность.

В то же время стало известно, что Россия закупает микроэлектронику для производства оружия в обход санкций. СМИ обнаружили поставщиков среди сотрудников магазинов одежды Zara и элитной воды "Божья роса", на которых ограничения не распространяются.